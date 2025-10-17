Путин пообщался с участниками СВО, ставшими героями фильмов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался с участниками СВО, которые стали героями фильмов телеканала RT.

Глава государства посетил в пятницу Большой театр , где отмечается юбилей телеканала. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию RT, был показан видеоролик из документальных фильмов телеканала о героях СВО.

Вместе с президентом фильм смотрели и сами герои, а также другие участники специальной военной операции, с которыми президент кратко пообщался после показа.

У всех них президент интересовался, чем они сейчас занимаются. Служивший морским пехотинцем на Черноморском флоте Антон Филимонов рассказал, что вместе с фондом "Защитники Отечества" помогает находить работу участникам СВО, получившим ранения, занимается гуманитарными миссиями на фронте.

Еще один герой документальных фильмов телеканала - отец Иннокентий, насельник Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском в ДНР . Этот монастырь в течение двух с половиной лет находился в зоне ожесточенных боев. Отец Иннокентий рассказал президенту, что основатель монастыря, ушедший из жизни незадолго до СВО, предсказал все последующие события.

"Из Киева покатятся огненные колесницы, потом покатятся назад", - передал слова настоятеля отец Иннокентий.

За два с половиной года в монастыре крестили порядка 300 бойцов, исповедовали их, причащали. Сейчас монастырь отстраивается, рассказал он.

"К сожалению, и среди священнослужителей есть потери", - сказал Путин

Отец Иннокентий сообщил, что за время боев в монастыре погибли семь братьев, были раненые. В 2022 году было эвакуировано 200 человек, оставалось в обители порядка 50 человек.

"Один из корпусов (монастыря) HIMARS стерли", - сказал отец Иннокентий.

Президент переспросил: "HIMARS попал, да?". Настоятель рассказал, что во время той атаки погибла монахиня. Президент поблагодарил отца Иннокентия за службу, после чего кратко пообщался с некоторыми бойцами.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила президента за то, что он посетил юбилей, и рассказала о работе своих журналистов в зоне спецоперации.

Она напомнила, что все, кто учился журналистике в 90-е годы, в качестве обучающих материалов использовали западные методички.

"Сейчас, в том числе и в результате СВО, мы пришли к выводу, что это полная ерунда. Мы не освещаем события, мы участвуем в событиях, мы этим гордимся", - сказала Симоньян, отметив, что журналисты на фронте спасают людей, вывозят их в безопасные районы.

Главный редактор отметила, что снято более 200 документальных фильмов в рамках фестиваля "Время наших героев".

В начале СВО, сказала Симоньян, у телеканала были опасения, что многие журналисты-иностранцы покинут СМИ, но произошли совершенно иные события. Она привела случай, когда о своем увольнении сообщил один из отделов телеканала, состоявший из россиян, которые решили отправиться на СВО. Симоньян добавила, что их долго пришлось уговаривать, в том числе аргументируя, что телеканалу нужны кадры.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона . В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели

Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки , включая Аргентину Кубу . По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.