Иностранные сотрудники RT отстаивают свои убеждения, заявил Путин

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Работающие на телеканале RT граждане других государств, отстаивая свои убеждения, помогают и своим странам, поступают честно и открыто, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. В ходе выступления Путин подчеркнул, что в RT работают люди верные своей профессии, преданные родной стране и своим убеждениям.

"Потому что даже иностранцы, которые работают у вас, граждане других государств, а таких не мало на канале, они, отстаивая свои собственные убеждения, помогают своей стране продвигать эти мысли на территории своих стран, среди своего населения. Они поступают абсолютно честно и открыто", - сказал Путин.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян , генеральный директор RT - Алексей Николов.

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона . В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели

Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки , включая Аргентину Кубу . По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.