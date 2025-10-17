Путин поздравил телеканал RT с юбилеем

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 года был поставлен рекорд - миллиард видеопросмотров за месяц.