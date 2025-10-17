Запад годами учил Россию тому, как надо жить, заявил Путин

"Когда вы заявили о себе в полную силу, тогда те самые конкуренты и стоящие за их спиной правящие, так называемые правящие элиты показали свое настоящее лицо… Что же стало происходить с этими наставниками, когда появился RT - и сотни миллионов людей начали смотреть телеканал, предлагающий новую интерпретацию событий? Реакция этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной - запретить, отменить, заблокировать", - сказал глава государства в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT.