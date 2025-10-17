Путин объяснил, почему профессионалы из США и Европы захотели работать с RT

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Настоящие профессионалы из США и Европы захотели работать с телеканалом RT не из-за денег, а потому что у них появилась бы возможность доносить свою позицию до людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что телеканал RT быстро набрал популярность и влияние, вследствие чего конкуренты стали, по мнению Путина, не просто завидовать, но и бояться. Это, по его словам, верный признак того, что канал работает на шаг впереди и сам задает информационную повестку.