RT успешно отвечает на новые вызовы в сфере медиа, заявил Путин

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. RT успешно отвечает на новые вызовы в сфере медиа, заявил президент России Владимир Путин.
Двадцать лет назад телеканал RT начал вещание на английском языке.
"Мир стремительно меняется, технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате. Вы успешно отвечаете на эти вызовы, остаетесь смелыми, открытыми и креативными", - сказал Путин.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 году был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 года был поставлен рекорд - миллиард видеопросмотров за месяц.