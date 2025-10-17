https://ria.ru/20251017/putin-2048977551.html
Путин заявил о спросе на информацию, отличающейся от пропаганды
Путин заявил о спросе на информацию, отличающейся от пропаганды - РИА Новости, 17.10.2025
Путин заявил о спросе на информацию, отличающейся от пропаганды
Президент России Владимир Путин на юбилее RT заявил, что успех телеканала свидетельствует об огромном спросе на отличающиеся от заезженной пропаганды новости. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:58:00+03:00
2025-10-17T19:58:00+03:00
2025-10-17T19:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048977277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, телеканал rt
Общество, Россия, Владимир Путин, Телеканал RT
Путин заявил о спросе на информацию, отличающейся от пропаганды
Путин считает, что на отличающиеся от заезженной пропаганды новости есть спрос