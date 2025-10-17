Путин рассказал о злоупотреблении своим положением ведущих западных СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ведущие западные СМИ раньше, в 2000-х годах, злоупотребляли своим монопольным положением, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением", - сказал глава государства в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT.