Путин: благодаря RT мир узнал, что Россия отстаивает традиционные ценности
19:53 17.10.2025 (обновлено: 20:31 17.10.2025)
Путин: благодаря RT мир узнал, что Россия отстаивает традиционные ценности
Зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия - оплот традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2025
россия
владимир путин
телеканал rt
россия
россия, владимир путин, телеканал rt
Россия, Владимир Путин, Телеканал RT
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве. 17 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве. 17 октября 2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия - оплот традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во многом благодаря RT в мире узнали, что наша страна твердо отстаивает традиционные ценности, является их оплотом в современной жизни, полной противоречий, конфликтов, разумеется, и вызовов", - сказал Путин в ходе выступления, посвященном 20-летию телеканала RT.
Россия, Владимир Путин, Телеканал RT
 
 
