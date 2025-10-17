https://ria.ru/20251017/putin-2048975989.html
Путин: благодаря RT мир узнал, что Россия отстаивает традиционные ценности
Зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия - оплот традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:53:00+03:00
россия
владимир путин
телеканал rt
россия
россия, владимир путин, телеканал rt
