Путин: RT ничего не навязывал, а предлагал альтернативную точку зрению

"Очень просто обвинить в пропаганде и дезинформации, во вмешательстве во внутренние дела, а ведь вы ничего не навязывали, а просто предлагали альтернативную, правдивую точку зрения. И таким образом отстаивали, в том числе и право на выбор зрителей и слушателей ваших", - сказал глава государства в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT.