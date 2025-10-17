Рейтинг@Mail.ru
19:46 17.10.2025 (обновлено: 19:47 17.10.2025)
Путин поблагодарил коллектив RT за отстаивание правды
Путин поблагодарил коллектив RT за отстаивание правды
Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив телеканала RT за то, что они настойчиво отстаивают правду. РИА Новости, 17.10.2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив телеканала RT за то, что они настойчиво отстаивают правду.
"Благодарю ваш деятельный, творческий, сплоченный коллектив за высокий профессионализм, за преданность профессии и долгу. За то, что вы смело, самоотверженно и настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT.
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей
