Путин поблагодарил коллектив RT за отстаивание правды
Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив телеканала RT за то, что они настойчиво отстаивают правду. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:46:00+03:00
2025-10-17T19:46:00+03:00
2025-10-17T19:47:00+03:00
Путин поблагодарил коллектив телеканала RT за отстаивание правды