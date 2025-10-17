Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал в Большом театре участников празднования юбилея RT
19:45 17.10.2025
Путин поприветствовал в Большом театре участников празднования юбилея RT
Президент России Владимир Путин в Большом театре поприветствовал участников празднования 20-летия RT. РИА Новости, 17.10.2025
2025
россия, владимир путин, большой театр
Россия, Владимир Путин, Большой театр
Здание Большого театра в Москве, где проходит празднование 20-летия международного телеканала RT
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Большом театре поприветствовал участников празднования 20-летия RT.
"Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, очень рад приветствовать вас в этом замечательном зале Большого театра на праздновании 20-летия канала Russia Today", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала.
