Путин возмутился тем, что террористов на Западе называли повстанцами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него до сих пор вызывает возмущение то, что террористов, действовавших на территории России в эфире западных каналов называли повстанцами.

"И до сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами", - сказал глава государства в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала RT.