МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что RT ждут новые победы.
"Впереди у вас, безусловно, новые победы", - сказал Путин в пятницу на праздновании 20-летия телеканала RT в Большом театре.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда.
Масштабы аудитории RT внушают уверенность, заявил Путин
дополняется ...