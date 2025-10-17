Путин обратился к Симоньян

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала RT в Большом театре обратился к главному редактору канала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян, выразив уверенность, что она со всем справится несмотря на трудности.