Путину показали видеоролик о героях спецоперации к юбилею RT - РИА Новости, 17.10.2025
19:09 17.10.2025 (обновлено: 19:22 17.10.2025)
Путину показали видеоролик о героях спецоперации к юбилею RT
Президенту России Владимиру Путину показали девятиминутный видеоролик о героях специальной военной операции к 20-летию телеканала RT, передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.10.2025
большой театр, владимир путин, общество, телеканал rt
Большой театр, Владимир Путин, Общество, Телеканал RT
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали девятиминутный видеоролик о героях специальной военной операции к 20-летию телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости.
Главе государства перед официальной частью торжественного мероприятия продемонстрировали видеоролик с фрагментами из документальных фильмов проекта RT:doc о героях СВО. Это истории морских пехотинцев, саперов, священников — людей разной судьбы, объединенных общим делом борьбы за Родину.
Путин в пятницу приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.

Юбилей RT

Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания. Ее история началась с запуска канала на английском 10 декабря 2005 года. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках. С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.
Оливер Стоун отметил профессионализм RT в освещении острых тем
Вчера, 13:50
За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты на испанском набрали более десяти миллиардов просмотров. В июне 2025-го поставлен рекорд — миллиард просмотров за месяц.
RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров
Вчера, 18:47
 
Большой театрВладимир ПутинОбществоТелеканал RT
 
 
