Путину показали видеоролик о героях спецоперации к юбилею RT

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали девятиминутный видеоролик о героях специальной военной операции к 20-летию телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости.

Главе государства перед официальной частью торжественного мероприятия продемонстрировали видеоролик с фрагментами из документальных фильмов проекта RT:doc о героях СВО. Это истории морских пехотинцев, саперов, священников — людей разной судьбы, объединенных общим делом борьбы за Родину.

Путин в пятницу приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.

Юбилей RT

Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания. Ее история началась с запуска канала на английском 10 декабря 2005 года. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках. С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян

За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.