В ЕС напомнили, что не вводили запрет на поездки в отношении Путина

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Евросоюз не вводил запрет на поездки в отношении президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, заявила представитель ЕК Анитта Хиппер, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет технически организована поездка российского лидера на планируемый саммит с Дональдом Трампом.

"Президент России и глава МИД не находятся под запретом на поездки… Пока что эта встреча официально еще не подтверждена, однако, если она состоится, то стоит понимать, что запрета на поездки нет", - сказала она.