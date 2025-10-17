В ЕС напомнили, что не вводили запрет на поездки в отношении Путина

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Евросоюз не вводил запрет на поездки в отношении президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, заявила представитель ЕК Анитта Хиппер, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет технически организована поездка российского лидера на планируемый саммит с Дональдом Трампом.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Президент России и глава МИД не находятся под запретом на поездки… Пока что эта встреча официально еще не подтверждена, однако, если она состоится, то стоит понимать, что запрета на поездки нет", - сказала она.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.