В ЕС напомнили, что не вводили запрет на поездки в отношении Путина - РИА Новости, 17.10.2025
15:11 17.10.2025 (обновлено: 16:35 17.10.2025)
В ЕС напомнили, что не вводили запрет на поездки в отношении Путина
В ЕС напомнили, что не вводили запрет на поездки в отношении Путина
В ЕС напомнили, что не вводили запрет на поездки в отношении Путина

В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Путину поездки в страны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Евросоюз не вводил запрет на поездки в отношении президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, заявила представитель ЕК Анитта Хиппер, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет технически организована поездка российского лидера на планируемый саммит с Дональдом Трампом.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа
Вчера, 14:12
"Президент России и глава МИД не находятся под запретом на поездки… Пока что эта встреча официально еще не подтверждена, однако, если она состоится, то стоит понимать, что запрета на поездки нет", - сказала она.
По словам Хиппер, страны ЕС также имеют право на свое усмотрение делать исключения в исполнении выданных ранее ордеров МУС на арест.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Вчера, 13:59
 
