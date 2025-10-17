Президент России Владимир Путин принимает участие в вечере, посвященном 20-летию телеканала RT.
Путин на вечере, посвященном 20-летию телеканала RT. Прямая трансляция
владимир путин
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин принимает участие в вечере, посвященном 20-летию телеканала RT.
