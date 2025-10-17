Рейтинг@Mail.ru
13:38 17.10.2025 (обновлено: 15:23 17.10.2025)
Песков рассказал о причинах разговора Путина и Трампа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия инициировала беседу Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа после успешной поездки американского лидера на Ближний Восток, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется", — сказал он.
Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии
Вчера, 13:10
По его словам, подготовка саммита между Россией и США, который, возможно, состоится в Венгрии, пройдет поэтапно. Существует множество вопросов, связанных с организацией этой встречи, и необходимо сформировать переговорные группы.
Песков добавил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки организации саммита.
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом, они обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Лидеры уделили особое внимание вопросам, связанным с украинским кризисом. Путин подчеркнул, что Россия привержена дипломатическому решению и предоставил подробные оценки текущей ситуации.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
