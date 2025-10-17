Песков рассказал о причинах разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия инициировала беседу Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа после успешной поездки американского лидера на Ближний Восток, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется", — сказал он.

По его словам, подготовка саммита между Россией и США, который, возможно, состоится в Венгрии, пройдет поэтапно. Существует множество вопросов, связанных с организацией этой встречи, и необходимо сформировать переговорные группы.

Песков добавил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки организации саммита.