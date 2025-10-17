https://ria.ru/20251017/putin-2048848950.html
Путин может лично поздравить коллектив RT с юбилеем, заявил Песков
Путин может лично поздравить коллектив RT с юбилеем, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
Путин может лично поздравить коллектив RT с юбилеем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в пятницу может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием на торжественном мероприятии, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.10.2025
Путин может лично поздравить коллектив RT с юбилеем, заявил Песков
Путин может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием