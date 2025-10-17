Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"В течение дня снова состоится уже формальное совещание с постоянными членами Совбеза. Его проведет глава государства", - сказал Песков журналистам.