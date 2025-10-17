https://ria.ru/20251017/putin-2048847740.html
Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 17.10.2025
Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
