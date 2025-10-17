https://ria.ru/20251017/putin-2048847544.html
Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.10.2025
