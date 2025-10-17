История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.
История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.
Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.
Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.
В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.
В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.
На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.
На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.
В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.
В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.
В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.
В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.
На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.
На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.
В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.
В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.
В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.
В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.
Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.
В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.
В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.
Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.
Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.
В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".
В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".
История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.
Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.
В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.
На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.
В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.
В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.
На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.
В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.
В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.
В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.
Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.
В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".