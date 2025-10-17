Рейтинг@Mail.ru
Миллионы людей на планете смотрят и слушают RT, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2025
09:11 17.10.2025
Миллионы людей на планете смотрят и слушают RT, заявил Путин
Миллионы людей на планете всё больше и больше смотрят и слушают телеканал RT, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2025
2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Миллионы людей на планете всё больше и больше смотрят и слушают телеканал RT, заявил президент РФ Владимир Путин.
В беседе с ведущим Саламом Мосафиром Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала.
Взгляд на мир из России: телеканалу RT — 20 лет
© РИА Новости / Илья Питалев

История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.

Студия телеканала Russia Today в Москве

История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости

С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.

Председатель правительства РФ Владимир Путин (слева) посетил телекомпанию Russia Today, расположенную в редакционном комплексе зданий на Зубовском бульваре

Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович

За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.

Сотрудники в офисе телеканала RT France в Москве

За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов

В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.

Ньюсрум телеканала Russia Today на английском языке

В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев

На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.

Президент России Владимир Путин выступает на выставке, посвящённой 10-летию вещания Russia Today

На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.

10 декабря 2005 года первый российский круглосуточный информационный англоязычный канал Russia Today начинает спутниковое вещание

В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев

В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.

Сотрудники в студии телеканала Russia Today в Москве

В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Сергей Пятаков

На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.

10 декабря 2005 года первый российский круглосуточный информационный англоязычный канал Russia Today начинает спутниковое вещание

На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов

В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.

Аппаратная ньюсрума телеканала Russia Today на английском языке

В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Сергей Гунеев

В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Президент РФ В.Путин посетил выставку, посвящённую 10-летию вещания Russia Today

В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин в телестудии телекомпании Russia Today во время интервью

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.

23 июня 2011 года. Президент России Дмитрий Медведев (на первом плане) во время посещения телеканала Russia Today.

Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фото : RT

В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.

Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today

В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.

© Фото : RT
14 из 16
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.

Конференция RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка

Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Константин Чалабов

В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".

Куб с логотипом телеканала Russia Today

В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
16 из 16

"Миллионы людей на планете всё больше и больше смотрят, слушают, внимают тому, что делаете Вы, ваши коллеги по этому каналу", - сказал Путин.
Он отметил, что вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто, но RT нашел "какую-то особую нишу, своё место".
Путин отметил быстрый рост RT
