Путин отметил быстрый рост RT
Президент РФ Владимир Путин отметил быстрый рост аудитории телеканала RT, который отмечает 20-летие, и поздравил с этим. РИА Новости, 17.10.2025
Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала
Путин в беседе с ведущим Саламом Мосафиром поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала
