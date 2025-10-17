Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил быстрый рост RT
09:10 17.10.2025 (обновлено: 10:04 17.10.2025)
Путин отметил быстрый рост RT
Президент РФ Владимир Путин отметил быстрый рост аудитории телеканала RT, который отмечает 20-летие, и поздравил с этим. РИА Новости, 17.10.2025
телеканал rt
владимир путин
россия
общество
в мире
россия
телеканал rt, владимир путин, россия, общество, в мире
Телеканал RT, Владимир Путин, Россия, Общество, В мире
Путин отметил быстрый рост RT

Путин отметил быстрый рост телеканала RT

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил быстрый рост аудитории телеканала RT, который отмечает 20-летие, и поздравил с этим.
Глава государства в беседе с ведущим Саламом Мосафиром поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала. Президент РФ отметил, что журналисты телеканала RT, несмотря на давление, запреты и санкции за рубежом, говорят то, что думают. Хотя это очень часто не соответствует мировому информационному мейнстриму.
"Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает, и аудитория быстро растет. И я вас, во-первых, с этим поздравляю", - сказал Путин, видео опубликовано на сайте Кремля.
Путин: журналисты RT, несмотря на давление за рубежом, говорят, что думают
Телеканал RTВладимир ПутинРоссияОбществоВ мире
 
 
