Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.