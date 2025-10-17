https://ria.ru/20251017/punkt-2048828220.html
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:13:00+03:00
2025-10-17T12:13:00+03:00
2025-10-17T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_0:148:2971:1819_1920x0_80_0_0_fdd0c4548ac6c0c258008ea990d2eb08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c2d99c8b9f7c820f2779feff34f7ce92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области
ВС России освободили Песчаное и Тихое в Харьковской области
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.
Кроме того, бойцам "Севера" удалось установить контроль над Тихим.
Об освобождении Боровской Андреевки сообщалось ранее.