15:32 17.10.2025 (обновлено: 16:16 17.10.2025)
Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Барнауле
Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Барнауле

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле
БАРНАУЛ, 17 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за пожара в спортзале Барнаульской классической школы, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Ранее со ссылкой на МЧС РФ сообщалось, что в школе произошёл пожар в спортзале на площади 600 "квадратов", открытое горение ликвидировано, предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. Обошлось без пострадавших.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения федерального законодательства при оказании образовательных услуг и требований пожарной безопасности. На место происшествия выехал прокурор Центрального района города Барнаула. Поставлено на контроль принятие процессуального решения", - сообщила Антошкина.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников
