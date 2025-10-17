https://ria.ru/20251017/proverka-2048894698.html
Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Барнауле
Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за пожара в спортзале Барнаульской классической школы, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 17.10.2025
