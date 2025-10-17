В Ливане призвали наказать Украину за убийство российских журналистов

БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международное сообщество должно привлечь Киев к ответственности за целенаправленное убийство сотрудников российских СМИ, заявила РИА Новости глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур.

"Это не первый случай, когда Украина устраивает ликвидацию журналистов и работников СМИ, — и за это она должна понести ответственность. Мы, безусловно, выражаем солидарность с семьями погибших корреспондентов, которые выполняли свой профессиональный долг и заплатили за это высокую цену", - сказала Джаббур.

По ее словам, "мы поддерживаем их семьи, их коллег", медиагруппу "Россия сегодня". "Требуем наказания Украины за этот акт, а также действий со стороны международных профсоюзов для того, чтобы положить конец этим нападениям, которые, к сожалению, происходят не впервые — и, если мы не отреагируем, точно не в последний раз", - добавила Джаббур.

Глава профсоюза отметила, что в большинстве случаев убийца действует умышленно, так как знает, что перед ним журналист. "Он знает, что не имеет права приближаться к нему, но, несмотря на это, все равно целенаправленно атакует", - сказала она.

"Мы видели это и на Украине — против российских журналистов, и со стороны Израиля — в Газе и Ливане . Мы теряем многих работников СМИ, словно кто-то намеренно уничтожает те голоса, которые способны донести правду, выполняют свой долг — словом, голосом и кадром. Преступник убивает не только военных, но и мирных жителей, журналистов, медицинский персонал. Для нас это неприемлемо, но, к сожалению, даже осуждения уже недостаточно", - подчеркнула Джаббур.

Собеседница агентства отметила необходимость единения международного голоса против убийств журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. "Если уж не могут остановить войны, то пусть хотя бы остановят атаки на тех, кто защищен международным правом — гражданских, детей, стариков, медицинский персонал и журналистов", - сказала она.