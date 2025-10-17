Рейтинг@Mail.ru
В Ливане призвали наказать Украину за убийство российских журналистов - РИА Новости, 17.10.2025
11:09 17.10.2025
В Ливане призвали наказать Украину за убийство российских журналистов
В Ливане призвали наказать Украину за убийство российских журналистов - РИА Новости, 17.10.2025
В Ливане призвали наказать Украину за убийство российских журналистов
Международное сообщество должно привлечь Киев к ответственности за целенаправленное убийство сотрудников российских СМИ, заявила РИА Новости глава профсоюза... РИА Новости, 17.10.2025
В Ливане призвали наказать Украину за убийство российских журналистов

Ливанский профсоюз призвал наказать Киев за убийство российских журналистов

БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международное сообщество должно привлечь Киев к ответственности за целенаправленное убийство сотрудников российских СМИ, заявила РИА Новости глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур.
В результате атаки украинского дрона в четверг в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Тяжелые ранения получил еще один корреспондент агентства — Юрий Войткевич. Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева
03:23
"Это не первый случай, когда Украина устраивает ликвидацию журналистов и работников СМИ, — и за это она должна понести ответственность. Мы, безусловно, выражаем солидарность с семьями погибших корреспондентов, которые выполняли свой профессиональный долг и заплатили за это высокую цену", - сказала Джаббур.
По ее словам, "мы поддерживаем их семьи, их коллег", медиагруппу "Россия сегодня". "Требуем наказания Украины за этот акт, а также действий со стороны международных профсоюзов для того, чтобы положить конец этим нападениям, которые, к сожалению, происходят не впервые — и, если мы не отреагируем, точно не в последний раз", - добавила Джаббур.
Глава профсоюза отметила, что в большинстве случаев убийца действует умышленно, так как знает, что перед ним журналист. "Он знает, что не имеет права приближаться к нему, но, несмотря на это, все равно целенаправленно атакует", - сказала она.
"Мы видели это и на Украине — против российских журналистов, и со стороны Израиля — в Газе и Ливане. Мы теряем многих работников СМИ, словно кто-то намеренно уничтожает те голоса, которые способны донести правду, выполняют свой долг — словом, голосом и кадром. Преступник убивает не только военных, но и мирных жителей, журналистов, медицинский персонал. Для нас это неприемлемо, но, к сожалению, даже осуждения уже недостаточно", - подчеркнула Джаббур.
Собеседница агентства отметила необходимость единения международного голоса против убийств журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. "Если уж не могут остановить войны, то пусть хотя бы остановят атаки на тех, кто защищен международным правом — гражданских, детей, стариков, медицинский персонал и журналистов", - сказала она.
По ее словам, должны быть предприняты реальные шаги. "Страны и образования, которые совершают нападения на журналистов, должны нести двойную ответственность. Необходимы международные судебные меры, объединения СМИ должны выражать осуждение, усиливать давление, поднимать голос, потому что если бы слово не имело такой силы, журналистов бы не убивали", - добавила Джаббур.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
 
В миреУкраинаЛиванКиевИван ЗуевЮрий ВойткевичАндрей Стенин
 
 
