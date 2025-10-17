Рейтинг@Mail.ru
Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:48 17.10.2025 (обновлено: 13:26 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/proekty-2048825096.html
Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia
Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia - РИА Новости, 17.10.2025
Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia
Два ИТ-решения "Росатома" стали победителями в двух номинациях конкурса CFO Russia "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025", они были отмечены как "Лучший проект... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:48:00+03:00
2025-10-17T13:26:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
электронный документооборот
проект
импорт
экспорт
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048824857_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_137464ecd2427c288421f3c7b4be0b0f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048824857_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4a5d040d3c0d3884475b4d47fc95490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, электронный документооборот, проект, импорт, экспорт
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Электронный документооборот, Проект, Импорт, Экспорт, Наука
Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia

Два проекта "Росатома" победили в премии "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025"

© Фото : пресс-служба "Росатома"Два проекта "Росатома" победили в премии "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025"
Два проекта Росатома победили в премии Лучший ЭДО в России и СНГ 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : пресс-служба "Росатома"
Два проекта "Росатома" победили в премии "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Два ИТ-решения "Росатома" стали победителями в двух номинациях конкурса CFO Russia "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025", они были отмечены как "Лучший проект импортозамещения ЭДО" и "Лучший ЭДО в корпоративном управлении", сообщила пресс-служба госкорпорации.
Решения, отмеченные наградами, были реализованы отраслевой командой "Росатома", а представил результаты совместной работы на конкурс ИТ-интегратор атомной отрасли – АО "Гринатом". Церемония награждения состоялась 16 октября в Москве в рамках двадцать третьего форума "Внутренний и внешний электронный документооборот".
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia
Два проекта Росатома отметили на конкурсе CFO Russia - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"
Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia
В номинации "Лучший проект импортозамещения ЭДО" эксперты отметили проект по переводу системы электронного документооборота международного бизнеса "Росатома" на импортонезависимое ПО (СЭД МБ 2.0). Система была внедрена в международных представительствах госкорпорации "Росатом", обеспечив сокращение времени обработки документов и повышение прозрачности процессов. Кроме того, были внедрены современные инструменты информационной безопасности, подтвержденные сертификацией и соответствующие отраслевым стандартам.
Победу в номинации "Лучший электронный документооборот в корпоративном управлении" присудили ИТ-сервису для руководителей ЕОСДО ТОП.
Как отметила начальник управления документационного обеспечения госкорпорации "Росатом" Марина Ермакова, две победы в номинациях отражают многовекторность подхода к развитию электронного документооборота.
"Перевод системы документооборота для международного бизнеса на импортонезависимое ПО — проект СЭД МБ 2.0 — стал важным шагом на пути к импортозамещению и обеспечению цифрового суверенитета, предоставив "Росатому" безопасную и независимую систему для работы с документами в международной сети подразделений и организаций госкорпорации. Решение ЕОСДО ТОП, в свою очередь, нацелено на создание максимального комфорта и эффективности для управления на всех уровнях", – отметила Ермакова, ее слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, директор центра цифровых технологий документооборота, бизнес-партнер по продуктам документооборота АО "Гринатом" Никита Петров заявил, что оба решения построены на базе импортонезависимой ECM-платформы "Атом.Контент".
"Это ядро позволяет нам, как из конструктора, создавать и адаптировать самые разные прикладные решения – будь то сложная система для международного документооборота, как СЭД МБ 2.0, или новый эргономичный инструмент для работы руководителей всех уровней, как ЕОСДО ТОП. Эта победа – заслуга всей нашей команды. Она стала возможной благодаря накопленному опыту и компетенциям, которые позволяют нам решать сложные бизнес-задачи и разрабатывать востребованные, независимые и удобные решения", – подчеркнул Петров.
Помимо этого, в номинации "Лучший кадровый ЭДО" отметили проект "Красцветмет". За "Лучший внутренний ЭДО в бухгалтерии" было награждено ПАО МТС, а за "Лучший внешний ЭДО" – ОЦО "Ростелеком".
 
НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииЭлектронный документооборотПроектИмпортЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала