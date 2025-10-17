Два проекта "Росатома" отметили на конкурсе CFO Russia

Два проекта "Росатома" победили в премии "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Два ИТ-решения "Росатома" стали победителями в двух номинациях конкурса CFO Russia "Лучший ЭДО в России и СНГ 2025", они были отмечены как "Лучший проект импортозамещения ЭДО" и "Лучший ЭДО в корпоративном управлении", сообщила пресс-служба госкорпорации.

Решения, отмеченные наградами, были реализованы отраслевой командой "Росатома", а представил результаты совместной работы на конкурс ИТ-интегратор атомной отрасли – АО "Гринатом". Церемония награждения состоялась 16 октября в Москве в рамках двадцать третьего форума "Внутренний и внешний электронный документооборот".

В номинации "Лучший проект импортозамещения ЭДО" эксперты отметили проект по переводу системы электронного документооборота международного бизнеса "Росатома" на импортонезависимое ПО (СЭД МБ 2.0). Система была внедрена в международных представительствах госкорпорации "Росатом", обеспечив сокращение времени обработки документов и повышение прозрачности процессов. Кроме того, были внедрены современные инструменты информационной безопасности, подтвержденные сертификацией и соответствующие отраслевым стандартам.

Победу в номинации "Лучший электронный документооборот в корпоративном управлении" присудили ИТ-сервису для руководителей ЕОСДО ТОП.

Как отметила начальник управления документационного обеспечения госкорпорации "Росатом" Марина Ермакова, две победы в номинациях отражают многовекторность подхода к развитию электронного документооборота.

"Перевод системы документооборота для международного бизнеса на импортонезависимое ПО — проект СЭД МБ 2.0 — стал важным шагом на пути к импортозамещению и обеспечению цифрового суверенитета, предоставив "Росатому" безопасную и независимую систему для работы с документами в международной сети подразделений и организаций госкорпорации. Решение ЕОСДО ТОП, в свою очередь, нацелено на создание максимального комфорта и эффективности для управления на всех уровнях", – отметила Ермакова, ее слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, директор центра цифровых технологий документооборота, бизнес-партнер по продуктам документооборота АО "Гринатом" Никита Петров заявил, что оба решения построены на базе импортонезависимой ECM-платформы "Атом.Контент".

"Это ядро позволяет нам, как из конструктора, создавать и адаптировать самые разные прикладные решения – будь то сложная система для международного документооборота, как СЭД МБ 2.0, или новый эргономичный инструмент для работы руководителей всех уровней, как ЕОСДО ТОП. Эта победа – заслуга всей нашей команды. Она стала возможной благодаря накопленному опыту и компетенциям, которые позволяют нам решать сложные бизнес-задачи и разрабатывать востребованные, независимые и удобные решения", – подчеркнул Петров.