В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным
16:23 17.10.2025
В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным
Информация о стрельбе по животным в Артёме Приморского края проверяется, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
происшествия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Информация о стрельбе по животным в Артёме Приморского края проверяется, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл в Артёме, в полицию с заявлением обратился очевидец.
"Мужчина рассказал, что неизвестный гражданин стреляет в животных на улице Чапаева. По данному факту полицейскими проводится проверка", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента и личность правонарушителя устанавливаются, информирует УМВД.
Заголовок открываемого материала