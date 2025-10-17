https://ria.ru/20251017/primore-2048915084.html
В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным
В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным - РИА Новости, 17.10.2025
В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным
Информация о стрельбе по животным в Артёме Приморского края проверяется, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 17.10.2025
В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным
