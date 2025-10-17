https://ria.ru/20251017/primore-2048867461.html
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе
Нетрезвые пассажиры устроили потасовку в автобусе в Артёме, пострадавших нет, участников инцидента разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД Приморья. РИА Новости, 17.10.2025
В Артеме пьяные пассажиры устроили драку в автобусе, дебоширов ищут
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости.
Нетрезвые пассажиры устроили потасовку в автобусе в Артёме, пострадавших нет, участников инцидента разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале
УМВД Приморья.
В соцсетях распространилась информация о том, что пьяная компания устроила драку в автобусе, выбили стекло. Уточнялось, что инцидент произошёл на улице Севастопольская в приморском Артёме.
"В автобусе ехала нетрезвая компания, и у двоих граждан произошел конфликт, перешедший в потасовку, в ходе которой повреждено окно транспортного средства. После инцидента правонарушители скрылись. По предварительной информации, пострадавших нет... В Артеме сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
Личности участников инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.
Очевидцев инцидента просят обратиться в полицию.