В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Нетрезвые пассажиры устроили потасовку в автобусе в Артёме, пострадавших нет, участников инцидента разыскивают, сообщает в своём Нетрезвые пассажиры устроили потасовку в автобусе в Артёме, пострадавших нет, участников инцидента разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД Приморья.

В соцсетях распространилась информация о том, что пьяная компания устроила драку в автобусе, выбили стекло. Уточнялось, что инцидент произошёл на улице Севастопольская в приморском Артёме.

"В автобусе ехала нетрезвая компания, и у двоих граждан произошел конфликт, перешедший в потасовку, в ходе которой повреждено окно транспортного средства. После инцидента правонарушители скрылись. По предварительной информации, пострадавших нет... В Артеме сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.

Личности участников инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.