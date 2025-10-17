Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 17.10.2025 (обновлено: 16:21 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/primore-2048867461.html
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе - РИА Новости, 17.10.2025
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе
Нетрезвые пассажиры устроили потасовку в автобусе в Артёме, пострадавших нет, участников инцидента разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД Приморья. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:07:00+03:00
2025-10-17T16:21:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251010/peterburg-2047478694.html
https://ria.ru/20251016/vladivostok-2048547168.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе

В Артеме пьяные пассажиры устроили драку в автобусе, дебоширов ищут

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Нетрезвые пассажиры устроили потасовку в автобусе в Артёме, пострадавших нет, участников инцидента разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД Приморья.
В соцсетях распространилась информация о том, что пьяная компания устроила драку в автобусе, выбили стекло. Уточнялось, что инцидент произошёл на улице Севастопольская в приморском Артёме.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В центре Петербурга произошла массовая драка
10 октября, 11:46
"В автобусе ехала нетрезвая компания, и у двоих граждан произошел конфликт, перешедший в потасовку, в ходе которой повреждено окно транспортного средства. После инцидента правонарушители скрылись. По предварительной информации, пострадавших нет... В Артеме сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
Личности участников инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.
Очевидцев инцидента просят обратиться в полицию.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку
16 октября, 10:12
 
ПроисшествияПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала