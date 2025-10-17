Суд вынес приговоры 15 участникам батальона "Айдар"*

Члены запрещенного в РФ националистического батальона "Айдар"* во время оглашения приговора на заседании суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 17 октября 2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 15 до 21 года лишения свободы 15 участников украинского националистического батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещена в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уголовное дело в отношении 18 фигурантов поступило в Южный окружной военный суд летом 2023 года. Оно было первым из тех, что рассматривались в данном суде в отношении террористического батальона "Айдар"*, и одним из самых больших по количеству подсудимых. Позже дело в отношении троих подсудимых было выделено в отдельное производство.

"Суд постановил признать подсудимых виновными", - сказал судья.

Им назначены сроки от 15 до 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным суда, фигуранты дела имели различные должности в батальоне "Айдар"*. Все они обвинялись по статьям УК ДНР о насильственном захвате или удержании власти преступной организацией, а также участии в деятельности террористической организации. Некоторым фигурантам также вменяли прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить фигурантам от 20 до 24 лет лишения свободы.