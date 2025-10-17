Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговоры 15 участникам батальона "Айдар"*
09:47 17.10.2025 (обновлено: 11:01 17.10.2025)
Суд вынес приговоры 15 участникам батальона "Айдар"*
россия, донецкая народная республика, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
Суд вынес приговоры 15 участникам батальона "Айдар"*

Суд приговорил 15 участников батальона "Айдар" на сроки до 21 года

Члены запрещенного в РФ националистического батальона "Айдар"* во время оглашения приговора на заседании суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 17 октября 2025
Члены запрещенного в РФ националистического батальона "Айдар"* во время оглашения приговора на заседании суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 17 октября 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 15 до 21 года лишения свободы 15 участников украинского националистического батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещена в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Уголовное дело в отношении 18 фигурантов поступило в Южный окружной военный суд летом 2023 года. Оно было первым из тех, что рассматривались в данном суде в отношении террористического батальона "Айдар"*, и одним из самых больших по количеству подсудимых. Позже дело в отношении троих подсудимых было выделено в отдельное производство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя
14 октября, 11:35
"Суд постановил признать подсудимых виновными", - сказал судья.
Им назначены сроки от 15 до 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По данным суда, фигуранты дела имели различные должности в батальоне "Айдар"*. Все они обвинялись по статьям УК ДНР о насильственном захвате или удержании власти преступной организацией, а также участии в деятельности террористической организации. Некоторым фигурантам также вменяли прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить фигурантам от 20 до 24 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд отправил под домашний арест подростка, вступившего в "Азов"*
9 октября, 14:01
 
