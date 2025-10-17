Защита Быкова* обжаловала приговор

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Защита писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала приговор суда, заочно назначившего ему семь лет за распространение фейков про армию и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.

Дата ее рассмотрения в суде апелляционной инстанции еще не назначена.

Черемушкинский суд Москвы 1 октября назначил Быкову* семь лет колонии заочно по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube , в котором Быков* привел не соответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области . Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иноагентов. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и зкстремистов.