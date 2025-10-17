https://ria.ru/20251017/prigovor-2048896318.html
Защита Быкова* обжаловала приговор
Защита Быкова* обжаловала приговор - РИА Новости, 17.10.2025
Защита Быкова* обжаловала приговор
Защита писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала приговор суда, заочно назначившего ему семь лет за распространение фейков про... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:40:00+03:00
2025-10-17T15:40:00+03:00
2025-10-17T15:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
харьков
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
https://ria.ru/20251015/syutkin-2048325700.html
https://ria.ru/20251006/obvinenie-2046677111.html
россия
москва
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, харьков, youtube
Происшествия, Россия, Москва, Харьков, YouTube
Защита Быкова* обжаловала приговор
Защита Быкова обжаловала приговор по делу о фейках про армию
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Защита писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала приговор суда, заочно назначившего ему семь лет за распространение фейков про армию и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения в суде апелляционной инстанции еще не назначена.
Черемушкинский суд Москвы
1 октября назначил Быкову* семь лет колонии заочно по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube
, в котором Быков* привел не соответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ
мирных граждан в Харькове
и селе Гроза Харьковской области
. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иноагентов. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и зкстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов