Путин изложил Трампу позицию России по Tomahawk, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
13:11 17.10.2025
Путин изложил Трампу позицию России по Tomahawk, заявил Песков
Путин изложил Трампу позицию России по Tomahawk, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин предельно ясно изложил лидеру США Дональду Трампу позицию российской стороны по поставкам Tomahawk, это не должно вызывать сомнений
2025-10-17T13:11:00+03:00
2025-10-17T13:11:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
россия
сша
будапешт
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин изложил Трампу позицию России по Tomahawk, заявил Песков

Песков: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию России по поставкам Tomahawk

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предельно ясно изложил лидеру США Дональду Трампу позицию российской стороны по поставкам Tomahawk, это не должно вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений", - сказал Песков журналистам.
