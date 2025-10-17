Рейтинг@Mail.ru
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
16:14 17.10.2025
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
2025
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске удалось ликвидировать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.
В Пушкино потушили открытый огонь в цехе по производству машинного масла
Вчера, 15:42
 
