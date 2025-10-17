https://ria.ru/20251017/pozhar-2048912236.html
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
Открытое горение на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске удалось ликвидировать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2025
В Южно-Сахалинске потушили открытый огонь на складе с канцтоварами
Открытый огонь на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске потушен на 1 тыс кв м