В Пушкино потушили открытый огонь в цехе по производству машинного масла
15:42 17.10.2025
В Пушкино потушили открытый огонь в цехе по производству машинного масла
В Пушкино потушили открытый огонь в цехе по производству машинного масла
Открытое горение ликвидировано в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкино, сообщается на сайте регионального главка МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
В Пушкино потушили открытый огонь в цехе по производству машинного масла

В Пушкино потушили открытое горение в цехе по производству и розливу автомасла

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкино, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
"В 15.18 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино достигла 2,5 тысячи квадратных метров. По данным региональной прокуратуры, пожар начался во время ремонтно-сварочных работ. Пожар был локализован на площади 2500 "квадратов".
Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Барнауле
