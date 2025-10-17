Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе - РИА Новости, 17.10.2025
15:18 17.10.2025
В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе
В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе
Открытое горение в спортивном комплексе частной школы в Барнауле ликвидировано на площади 600 квадратных метров, предварительная причина пожара - нарушение... РИА Новости, 17.10.2025
В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе

Открытый огонь в спорткомплексе частной школы в Барнауле потушен

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле
Ликвидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Открытое горение в спортивном комплексе частной школы в Барнауле ликвидировано на площади 600 квадратных метров, предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Барнауле ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная причина пожара - нарушение требований безопасности при проведении огневых работ.
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла
ПроисшествияБарнаулРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
