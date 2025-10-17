В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Открытое горение в спортивном комплексе частной школы в Барнауле ликвидировано на площади 600 квадратных метров, предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.