В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе
В Барнауле потушили открытый огонь в спорткомплексе в школе
Открытое горение в спортивном комплексе частной школы в Барнауле ликвидировано на площади 600 квадратных метров, предварительная причина пожара - нарушение... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:18:00+03:00
