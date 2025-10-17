Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
13:48 17.10.2025
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 17.10.2025
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
московская область (подмосковье)
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино
Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось в подмосковном Пушкино, площадь пожара – 2,5 тыс "квадратов", сообщили в МЧС.
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, московская область (подмосковье), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пушкино, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Пожар на складе автомасел в Пушкино начался при ремонтно-сварочных работах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на территории склада в Пушкинском городском округе. Сегодня, около 11 часов утра в Пушкино на территории склада по хранению автомобильных масел при производстве ремонтно-сварочных работ произошло возгорание кровли в здании площадью две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог
16 октября, 06:28
Подчеркивается, что точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
По данным МЧС, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве ликвидировали пожар в салоне красоты
14 октября, 13:49
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПушкиноМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
