Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 17.10.2025
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино
Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось в подмосковном Пушкино, площадь пожара – 2,5 тыс "квадратов", сообщили в МЧС.
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Пожар на складе автомасел в Пушкино начался при ремонтно-сварочных работах