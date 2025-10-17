Рейтинг@Mail.ru
В Пушкино вспыхнул пожар на предприятии по производству автомобильных масел
12:37 17.10.2025 (обновлено: 13:28 17.10.2025)
В Пушкино вспыхнул пожар на предприятии по производству автомобильных масел
В Пушкино вспыхнул пожар на предприятии по производству автомобильных масел
происшествия
пушкино
ярославское шоссе
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
ярославское шоссе
россия
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в городе Пушкино, на Ярославском шоссе, 1. По прибытию установлено, что горит чердачное помещение предприятия по производству и розливу автомобильных масел", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, на место происшествия прибыли 60 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог
ПроисшествияПушкиноЯрославское шоссеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
