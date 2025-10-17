https://ria.ru/20251017/pozhar--2048862656.html
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы
Пожар в спортивном комплексе в частной школе в Барнауле удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
