Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/pozhar--2048862656.html
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы - РИА Новости, 17.10.2025
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы
Пожар в спортивном комплексе в частной школе в Барнауле удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:49:00+03:00
2025-10-17T13:49:00+03:00
происшествия
барнаул
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048857820_3:46:1105:666_1920x0_80_0_0_72c0abcc9da8982a3796d7a2799c9636.jpg
https://ria.ru/20251017/pozhar-2048862112.html
барнаул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048857820_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_18bb1994fb4211510bf9170c75ae9bb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы

Пожар в спорткомплексе частной школы в Барнауле локализован на 600 квадратных м

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле
Ликвидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© МЧС России
Ликвидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар в спортивном комплексе в частной школе в Барнауле удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Барнауле локализован на 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Появились подробности о пожаре на складе автомасел в Пушкино
Вчера, 13:48
 
ПроисшествияБарнаулРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала