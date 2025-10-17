https://ria.ru/20251017/povrezhdeniya--2048772352.html
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения при атаке БПЛА
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 17.10.2025
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения при атаке БПЛА
Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.10.2025
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения при атаке БПЛА
