Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.10.2025
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС
Пострадавших в крупном пожаре на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:52:00+03:00
происшествия
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
