Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пострадавших в крупном пожаре на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.