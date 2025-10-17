Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.10.2025
15:52 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/postradavshie-2048904243.html
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.10.2025
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС
Пострадавших в крупном пожаре на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:52:00+03:00
2025-10-17T15:52:00+03:00
происшествия
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://ria.ru/20251017/mchs-2048884485.html
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
Происшествия, Пушкино, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет, заявили в МЧС

В МЧС сообщили, что пострадавших в крупном пожаре в Пушкино предварительно нет

Пожар на производстве моторных масел в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пострадавших в крупном пожаре на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.
"Пострадавших в результате пожара, предварительно, нет. В 14.30 пожар локализован на площади 2,5 тысячи метров квадратных", - сказал Павлов.
По его словам, борьбу с огнем вели 89 человек 33 единицы техники.
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ПроисшествияПушкиноРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
