09:42 17.10.2025
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине
Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
2025-10-17T09:42:00+03:00
2025-10-17T09:42:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей нарышкин
россия
украина
в мире, россия, украина, сергей нарышкин
В мире, Россия, Украина, Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин. Архивное фото
САМАРКАНД, 17 окт - РИА Новости. Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Россия воспримет этот шаг, если он совершится, как враждебный... (Этот шаг - ред.) существенным образом повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ в Самарканде.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk
