Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине
Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 17.10.2025
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине
Нарышкин: Россия воспримет поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг