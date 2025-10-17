Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 17.10.2025 (обновлено: 13:49 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/popravki-2048835022.html
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу - РИА Новости, 17.10.2025
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу
Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению ряд поправок к законопроекту о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:29:00+03:00
2025-10-17T13:49:00+03:00
общество
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2805776e4faff034038548eccc77054.jpg
https://ria.ru/20250930/povestki-2045260851.html
https://ria.ru/20250930/belousov-2045260519.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82bce560e7713effe688e00e464fe818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу

Срок явки в военкомат по электронной повестке захотели ограничить 30 днями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению ряд поправок к законопроекту о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, в том числе о том, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре, следует из документа, доступного в думской электронной базе.
"Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в реестре повесток", - сказано в документе.
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
30 сентября, 00:07
Профильный комитет также предлагает наделить призывную комиссию правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, решение об освобождении от исполнения воинской обязанности или решение об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.
Кроме того, другой поправкой предлагается наделить военкоматы правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.
Уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
Комитет предложил палате парламента рассмотреть данный законопроект во втором чтении 21 октября.
Законопроект был внесен в Думу 22 июля, далее принят в первом чтении 24 сентября. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Построение призывников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу
30 сентября, 00:05
 
ОбществоАндрей КартаполовАндрей КрасовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала