В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению ряд поправок к законопроекту о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, в том числе о том, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре, следует из документа, доступного в думской электронной базе.

"Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в реестре повесток", - сказано в документе.

Профильный комитет также предлагает наделить призывную комиссию правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, решение об освобождении от исполнения воинской обязанности или решение об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.

Кроме того, другой поправкой предлагается наделить военкоматы правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.

Комитет предложил палате парламента рассмотреть данный законопроект во втором чтении 21 октября.