Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева

ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польская прокуратура рассматривает возможность обжалования решения суда об отказе выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток", сообщил РИА Новости представитель окружной прокуратуры Варшавы.
"В соответствии с действующим в нашей стране законодательством, прокуратура имеет право обжаловать решение окружного суда Варшавы в апелляционном суде... В настоящее время прокуратура изучает возможность подачи такой апелляции на решение суда", - сказал собеседник агентства.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".