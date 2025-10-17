Рейтинг@Mail.ru
Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/polsha-2048962583.html
Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева
Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева - РИА Новости, 17.10.2025
Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева
Польская прокуратура рассматривает возможность обжалования решения суда об отказе выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:03:00+03:00
2025-10-17T19:03:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
оон
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048917597_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_b94565e17915082a953d265af45b2020.jpg
https://ria.ru/20251017/tusk-2048898075.html
https://ria.ru/20251017/zhuravlev-2048872746.html
германия
россия
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048917597_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f7d50cae3ac53f0c65cf6ca6c4c92043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", польша
В мире, Германия, Россия, США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Польша
Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева

Прокуратура Польши рассматривает возможность обжаловать отказ выдачи Журавлева

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в зале суда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польская прокуратура рассматривает возможность обжалования решения суда об отказе выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток", сообщил РИА Новости представитель окружной прокуратуры Варшавы.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии и освободил его в зале суда.
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в зале суда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева
Вчера, 15:46
"В соответствии с действующим в нашей стране законодательством, прокуратура имеет право обжаловать решение окружного суда Варшавы в апелляционном суде... В настоящее время прокуратура изучает возможность подачи такой апелляции на решение суда", - сказал собеседник агентства.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в Варшавском суде - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат
Вчера, 14:31
 
В миреГерманияРоссияСШАООНСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Польша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала