Польская прокуратура может обжаловать отказ выдать Журавлева

ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польская прокуратура рассматривает возможность обжалования решения суда об отказе выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток", сообщил РИА Новости представитель окружной прокуратуры Варшавы.

"В соответствии с действующим в нашей стране законодательством, прокуратура имеет право обжаловать решение окружного суда Варшавы в апелляционном суде... В настоящее время прокуратура изучает возможность подачи такой апелляции на решение суда", - сказал собеседник агентства.