Польские пограничники заявили, что нашли тоннель под границей с Белоруссией
18:01 17.10.2025 (обновлено: 21:38 17.10.2025)
Польские пограничники заявили, что нашли тоннель под границей с Белоруссией
в мире
белоруссия
польша
беловежская пуща
юнеско
белоруссия
польша
беловежская пуща
в мире, белоруссия, польша, беловежская пуща, юнеско
В мире, Белоруссия, Польша, Беловежская пуща, ЮНЕСКО
© Sputnik / Инна ГришукПограничник на белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна Гришук
Пограничник на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польские пограничники заявили об обнаружении тоннеля под границей с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
"Сотрудники Подляского отдела Пограничной стражи обнаружили туннель под барьером на польско-белорусской границе", - написал Кервиньский на платформе Х.
Он пояснил, что тоннель начинался на белорусской стороне, а заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне.
Министр не сообщил, как долго функционировал данный тоннель, но заявил, что "благодаря современным электронным системам польско-белорусская граница надежно защищена".
Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.
В мире Белоруссия Польша Беловежская пуща ЮНЕСКО
 
 
