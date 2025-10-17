Польские пограничники заявили, что нашли тоннель под границей с Белоруссией

ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польские пограничники заявили об обнаружении тоннеля под границей с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

"Сотрудники Подляского отдела Пограничной стражи обнаружили туннель под барьером на польско-белорусской границе", - написал Кервиньский на платформе Х.

Он пояснил, что тоннель начинался на белорусской стороне, а заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне.

Министр не сообщил, как долго функционировал данный тоннель, но заявил, что "благодаря современным электронным системам польско-белорусская граница надежно защищена".