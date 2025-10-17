https://ria.ru/20251017/polsha-2048947823.html
Польские пограничники заявили, что нашли тоннель под границей с Белоруссией
Польские пограничники заявили об обнаружении тоннеля под границей с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский. РИА Новости, 17.10.2025
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польские пограничники заявили об обнаружении тоннеля под границей с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
"Сотрудники Подляского отдела Пограничной стражи обнаружили туннель под барьером на польско-белорусской границе", - написал Кервиньский на платформе Х.
Он пояснил, что тоннель начинался на белорусской стороне, а заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне.
Министр не сообщил, как долго функционировал данный тоннель, но заявил, что "благодаря современным электронным системам польско-белорусская граница надежно защищена".
Польша
на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией
в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи
. В Минске
считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву
из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.