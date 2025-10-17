Рейтинг@Mail.ru
В Польше закрыли процесс по экстрадиции подозреваемого по делу "Севпотока"
13:24 17.10.2025 (обновлено: 16:37 17.10.2025)
В Польше закрыли процесс по экстрадиции подозреваемого по делу "Севпотока"
В Польше закрыли процесс по экстрадиции подозреваемого по делу "Севпотока" - РИА Новости, 17.10.2025
В Польше закрыли процесс по экстрадиции подозреваемого по делу "Севпотока"
Варшавский окружной суд решил рассматривать дело об экстрадиции в ФРГ украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", в...
В Польше закрыли процесс по экстрадиции подозреваемого по делу "Севпотока"

© Getty Images / Omar MarquesВладимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в Варшавском суде
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в Варшавском суде
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Варшавский окружной суд решил рассматривать дело об экстрадиции в ФРГ украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", в закрытом режиме, сообщил журналистам представитель канцелярии суда.
"Суд решил рассматривать дело в закрытом режиме", - сказал он.
При этом тот же представитель канцелярии пообещал, что пресса будет допущена на оглашение решения.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
16 октября, 01:15
 
Польша Германия В мире Северный поток
 
 
