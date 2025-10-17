В Нижегородской области столкнулись два поезда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области, сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги.

« "В результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ведомство организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.