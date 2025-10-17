Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области столкнулись два поезда
21:44 17.10.2025 (обновлено: 22:55 17.10.2025)
В Нижегородской области столкнулись два поезда
В Нижегородской области столкнулись два поезда - РИА Новости, 17.10.2025
В Нижегородской области столкнулись два поезда
Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области, сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте. РИА Новости, 17.10.2025
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
россия
Новости
ru-RU
В Нижегородской области столкнулись два поезда

В Нижегородской области столкнулись два поезда, никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области, сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги.
«
"В результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, столкнулись укладочный кран и грузовой поезд. В результате с рельсов сошли четыре полувагона. Специалисты ведут восстановительные работы. Прокуратура также организовала проверку.
