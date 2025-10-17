https://ria.ru/20251017/poezd-2049002158.html
В Нижегородской области столкнулись два поезда
Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области, сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте. РИА Новости, 17.10.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области, сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги.
"В результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, столкнулись укладочный кран и грузовой поезд. В результате с рельсов сошли четыре полувагона. Специалисты ведут восстановительные работы. Прокуратура также организовала проверку.