Двое подростков утонули на озере в Новосибирске - РИА Новости, 17.10.2025
10:25 17.10.2025
Двое подростков утонули на озере в Новосибирске
Двое подростков утонули на небольшом озере в Новосибирске, провалившись под тонкий лед, сообщает ГУМЧС по региону.
происшествия
новосибирск
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
дзержинский район
происшествия, новосибирск, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Двое подростков утонули на озере в Новосибирске

В Новосибирске двое подростков провалились под тонкий лед на озере и утонули

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Двое подростков утонули на небольшом озере в Новосибирске, провалившись под тонкий лед, сообщает ГУМЧС по региону.
Дзержинском районе города Новосибирска поздним вечером 16 октября были обнаружены тела двух подростков 2013 и 2014 года рождения. По предварительной информации, они утонули на водоеме, расположенном за Домом культуры им. В.П. Чкалова", - говорится в сообщении.
По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, мальчики проживали неподалеку от водоема. По предварительным данным, они вышли на тонкий лед, что и привело к трагическому исходу.
В настоящее время все обстоятельства гибели несовершеннолетних устанавливает следственно-оперативная группа, добавили в главке МЧС.
В ведомстве отметили, что в регионе наступило похолодание и ночью местами температура воздуха опускается до -14°C. В отдельных районах водоемы начинает затягивать льдом, однако он еще крайне тонкий и непрочный, а потому представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.
В МЧС предупреждают, что ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на первый тонкий лед, как и оставлять детей без присмотра.
ПроисшествияНовосибирскДзержинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
