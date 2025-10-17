Двое подростков утонули на озере в Новосибирске

https://ria.ru/20251017/podrostki-2048804746.html
Двое подростков утонули на небольшом озере в Новосибирске, провалившись под тонкий лед, сообщает ГУМЧС по региону.
2025-10-17T10:25:00+03:00
2025-10-17T10:25:00+03:00
2025-10-17T10:25:00+03:00
происшествия
новосибирск
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
дзержинский район
происшествия, новосибирск, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске двое подростков провалились под тонкий лед на озере и утонули
НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Двое подростков утонули на небольшом озере в Новосибирске, провалившись под тонкий лед, сообщает ГУМЧС по региону.
"В Дзержинском районе
города Новосибирска
поздним вечером 16 октября были обнаружены тела двух подростков 2013 и 2014 года рождения. По предварительной информации, они утонули на водоеме, расположенном за Домом культуры им. В.П. Чкалова", - говорится в сообщении.
По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, мальчики проживали неподалеку от водоема. По предварительным данным, они вышли на тонкий лед, что и привело к трагическому исходу.
В настоящее время все обстоятельства гибели несовершеннолетних устанавливает следственно-оперативная группа, добавили в главке МЧС
.
В ведомстве отметили, что в регионе наступило похолодание и ночью местами температура воздуха опускается до -14°C. В отдельных районах водоемы начинает затягивать льдом, однако он еще крайне тонкий и непрочный, а потому представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.
В МЧС предупреждают, что ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на первый тонкий лед, как и оставлять детей без присмотра.