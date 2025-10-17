Двое подростков утонули на озере в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Двое подростков утонули на небольшом озере в Новосибирске, провалившись под тонкий лед, сообщает ГУМЧС по региону.

"В Дзержинском районе города Новосибирска поздним вечером 16 октября были обнаружены тела двух подростков 2013 и 2014 года рождения. По предварительной информации, они утонули на водоеме, расположенном за Домом культуры им. В.П. Чкалова", - говорится в сообщении.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, мальчики проживали неподалеку от водоема. По предварительным данным, они вышли на тонкий лед, что и привело к трагическому исходу.

В настоящее время все обстоятельства гибели несовершеннолетних устанавливает следственно-оперативная группа, добавили в главке МЧС

В ведомстве отметили, что в регионе наступило похолодание и ночью местами температура воздуха опускается до -14°C. В отдельных районах водоемы начинает затягивать льдом, однако он еще крайне тонкий и непрочный, а потому представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.