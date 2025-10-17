Подполье взорвало одну из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подпольщики подорвали станцию специальной связи оперативного командования "Север" ВСУ в Чернигове, сообщил РИА Новости представитель движения Stop Grave.
"В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК "Север" с мобилизованными из Черниговской области <...>. Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой", — заявил собеседник агентства.
В одесском подпольном движении назвали эту вышку крупным узлом связи, вывод ее из строя нарушит управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта.
«
"Считаем, что задача выполнена. Наш человек из обслуживающей компании подтвердил, что термошкаф, где было оборудование, в результате наших активных действий пришел в полную негодность. Несколько дней связь была плохая, пришлось затратить много ресурсов на ее восстановление", — сказал представитель подполья.
По данным Stop Grave, в Чернигове расположены штабы объединенного командования "Север", это войска в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Именно они пытались вторгнуться в Курскую область.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18