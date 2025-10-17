Рейтинг@Mail.ru
Подполье взорвало одну из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 17.10.2025 (обновлено: 10:24 17.10.2025)
Подполье взорвало одну из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове
Подполье взорвало одну из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 17.10.2025
Подполье взорвало одну из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове
Подпольщики подорвали станцию специальной связи оперативного командования "Север" ВСУ в Чернигове, сообщил РИА Новости представитель движения Stop Grave. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
чернигов
вооруженные силы украины
курская область
черниговская область
чернигов
курская область
Подполье взорвало одну из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове

В Чернигове подпольщики взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подпольщики подорвали станцию специальной связи оперативного командования "Север" ВСУ в Чернигове, сообщил РИА Новости представитель движения Stop Grave.
"В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК "Север" с мобилизованными из Черниговской области <...>. Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой", — заявил собеседник агентства.
В одесском подпольном движении назвали эту вышку крупным узлом связи, вывод ее из строя нарушит управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта.
«

"Считаем, что задача выполнена. Наш человек из обслуживающей компании подтвердил, что термошкаф, где было оборудование, в результате наших активных действий пришел в полную негодность. Несколько дней связь была плохая, пришлось затратить много ресурсов на ее восстановление", — сказал представитель подполья.

По данным Stop Grave, в Чернигове расположены штабы объединенного командования "Север", это войска в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Именно они пытались вторгнуться в Курскую область.
